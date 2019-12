Il concerto di Corigliano-Rossano sarà firmato Peppe Voltarelli

Al noto artista crosiota, destinatario della Targa Tenco 2016, é stato affidato l’incarico di direttore artistico

CORIGLIANO-ROSSANO Raccontare il mondo attraverso i ritmi, le melodie e le atmosfere che si fanno contaminazione, scambio e condivisione. Dalle note della tradizione afroindoamericana, passando dall’orchestra di fiati che si mescola all’elettronica, dal dj set dinamico ed effervescente alle performance teatrali sui trampoli, fino al cantautore calabrese, applaudito ovunque, destinatario della Targa Tenco 2016, Peppe Voltarelli, al quale è stata affidata la direzione artistica. Un concerto che non ti aspetti, per come evidenziato dalla nota stampa comunale, diverso dal classico concerto di Natale con un parterre di artisti di fama internazionale che Mercoledì 25 dicembre, giorno di Natale, con inizio alle ore 20, salirà sul palco di piazza Bernardino Le Fosse per Natale in Coro.

Di seguito un breve ritratto degli artisti che si esibiranno:

SUREALISTAS – Si rifanno alla tradizione afroindoamericana. Nelle loro vene scorrono Argentina, Toscana, Sicilia e persino un pizzico di Bosnia. I loro cuori pulsano al ritmo delle clavi afroamericane, tra cumbia e son, MPB e tropicalismo. Raccontano il mondo al suono di rock e psichedelia, canzoni d’autore e letteratura.

FANFARA STATION – Fonde la forza di un’orchestra di fiati, l’elettronica e i ritmi e i canti del Maghreb. Un ensemble che celebra l’epopea delle culture musicali della diaspora africana e dei flussi che da sempre uniscono il medio oriente al Maghreb, all’Europa e alle Americhe. Il progetto è composto dai tre musicisti Marzouk Mejri, cantautore e polistrumentista tunisino considerato uno dei migliori percussionisti sulla scena italiana. Lo stile trombettistico dello statunitense Charles Ferris si fonda sullo studio delle diverse tradizioni musicali del mondo, soprattutto sulla sperimentazione performativa nei generi legati alla diaspora africana e alle tradizioni balcaniche. Marco Dalmasso aka Ghiaccioli e Branzini è DJ e produttore torinese di stanza a Firenze che negli anni ha sviluppato uno stile assai personale, partendo dall’elettronica e contaminandola col blues, il jazz e il folk.

COQÒ DJETTE – Selecter del Sud Italia, il Il suo djset è anarchico ed effervescente, imprevedibile e dinamico. World music, global bass, hip hop, reggae, musica anni 50 e 60 in vinile sono le combinazioni di generi e groove. Indefinibile e inaspettata, tavolte un po’ frou frou, la selezione regala un velo di sorpresa e bella energia. Lavora instancabilmente tra Firenze, Parigi e Bruxelles portando pepe rosa e nero ovunque.

ACCADEMIA DEGLI ARTEFATTI PERFORMANCE – Nasce nel 1995 da una idea di Miriam Abutori (danzatrice, attrice, performer), i componenti del gruppo provengono da ambiti artistici differenti quali la danza, il teatro, il cinema, il teatro di strada. Collabora con le maggiori discoteche italiane. Dal Red Zone, al Country Club, dal Prince al Cocoricò e con i migliori dj’s del panorama musicale mondiale, da David Morales a Martin Solveig. Dal 2009 è presente con la sua animazione al WINTER MUSIC CONFERENCE di Miami portando la danza sui trampoli nei migliori locali della riviera statunitense quali il Nikky Beach.