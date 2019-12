Attacco frontale al vicesindaco di Corigliano-Rossano

Gino Promenzio, Capogruppo al Consiglio Comunale di Civico e Popolare, boccia l’operato di Claudio Malavolta

CORIGLIANO-ROSSANO – Attacco alla figura del vicesindaco di Corigliano-Rossano, Claudio Malavolta. Protagonista dell’azione é il capogruppo consiliare di Civico e Popolare, Gino Promenzio che, con una nota stringata ma accesa, boccia l’operato del politico coriglianese. L’occasione é fornita dall’ultimo incontro pubblico presso il comitato portuale di Gioia Tauro. Dove a essere presente e patrocinare le sorti del nostro territorio é stato direttamente il primo cittadino, Flavio Stasi. Per Promenzio una circostanza su cui non sorvolare. E che dimostrerebbe come sia stato “esautorato politicamente di fatto l’assessore al porto e Zes Malavolta, che “svolge” tale funzione con il denaro pubblico previsto per questa carica, ci aspettiamo che dette deleghe gli vengano anche formalmente ritirate, alla luce, inoltre, della totale evanescenza del suo operato amministrativo a partire dall’ormai lontano insediamento della giunta Stasi”.

Positivo invece il giudizio con cui é stata salutata l’iniziativa di Stasi “per aver finalmente portato all’attenzione del Comitato Portuale di Gioia Tauro le istanze più complete riguardanti il futuro del nostro Porto e quelle della Zes, occasione di sviluppo per tutto il territorio che rischia concretamente di sfumare.

La soddisfazione più piena di Civico e Popolare è per il fatto che Stasi ha fatto sue le problematiche e le soluzioni che Civico e Popolare ha più volte prospettato nel Programma Elettorale, in Consiglio Comunale attraverso gli interventi del capogruppo Luigi Promenzio e alla Cittadinanza, frutto di lunghe analisi ed elaborazioni. Infine il netto ringraziamento a Stasi “per averlo fatto personalmente, da sindaco, e non delegando