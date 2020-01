A Corigliano-Rossano lo sport abbatte gli steccati 

Al via le iscrizioni per Sport per tutti. Un progetto che mira alla disciplina sportiva, all’educazione alimentare ed all’inclusione sociale

CORIGLIANO-ROSSANO – Garantire il diritto allo sport a ragazzi e famiglie in condizioni economiche svantaggiate. Incentivare l’avviamento all’attività fisica. Incoraggiare comportamenti e stili di vita sani. Creare occasioni di incontro, aggregazione e socialità per contrastare il fenomeno della devianza minorile. A Corigliano-Rossano un progetto pilota. Al via le iscrizioni per Sport per tutti, il progetto promosso dall’Asd Body Fitness, risultata vincitrice di un bando nazionale.

È quanto fa sapere Ferruccio Colamaria, responsabile provinciale dell’Unione Italiana dei Consumatori informando che dopo il successo della decima edizione dell’Integrated Sport Day, le due realtà saranno di nuovo insieme per un importante progetto socio-educativo per la comunità ed il territorio.

Il percorso promosso dalla Body Fitness guidato dalla Presidente Annarita Caputo è destinato ai bambini ed ai ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni, aventi determinati requisiti (ISEE). L’obiettivo è quello di far accedere questi ragazzi da protagonisti al mondo dello sport e non solo. Dall’educazione alimentare all’inclusione sociale. Il progetto guarda anche a questi argomenti.

I genitori o i tutori dei ragazzi potranno compilare e presentare domanda gratuitamente per la partecipazione al progetto dei/del figli/o, presso la sede U.Di.Con. Provinciale di Cosenza, sita in Corigliano-Rossano, nell’area urbana di Rossano, in via Margherita n. 44, entro il 16 gennaio 2020.

Sarà diversificato per fasce d’età. Ai piccoli aspiranti atleti saranno fornite le attrezzature sportive, sarà garantita la copertura assicurativa e potranno svolgere 2 ore di attività sportiva per 20 settimane. Sarà disponibile anche il servizio navetta e la presenza di un operatore di sostegno per i ragazzi diversamente abili.