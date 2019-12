Alunni al gelo nelle scuole di Corigliano-Rossano

Settori dell’opposizione denunziano che sugli edifici pubblici continua ad esserci poca manutenzione e controllo

CORIGLIANO-ROSSANO – La maggior parte degli istituti scolastici comunali sono carenti delle necessarie condizioni di sicurezza e di comfort per gli studenti, per il personale scolastico e docente. Le decine di segnalazioni che nelle ultime ore stiamo registrando dai social, da parte di genitori giustamente preoccupati perché da giorni molte scuole sono senza riscaldamento, è la testimonianza che sugli edifici pubblici continua ad esserci poca manutenzione e controllo. Una situazione, questa, aggravata anche dallo stato strutturale precario di alcuni plessi, come quello delle primarie di Via Nazionale di Rossano, dove ad ogni pioggia l’acqua arriva nelle aule, o come quello di Torricella dove gli spazi esterni versano nel totale degrado.

È quanto denunciano i consiglieri di opposizione dei gruppi consiliari de Il Coraggio di Cambiare l’Italia, Adele Olivo, Vincenzo Scarcello e Giuseppe Graziano, di Lega Salvini, Costantino Baffa e della civica Graziano Sindaco, Gennaro Scorza.

«Evidenziamo uno stato di degrado e abbandono strutturale – dicono i Consiglieri comunali – che purtroppo è percepibile in quasi tutti gli edifici scolastici gestiti dal comune. Le aule gelide a causa dell’assenza di riscaldamenti sono solo la punta dell’iceberg di una situazione imbarazzante che si percepisce quasi ovunque e questo perché evidentemente durante il periodo estivo non sono state effettuate le dovute azioni di manutenzione preventiva».

«A noi non interessa sapere di chi è la colpa – aggiungono – anche perché, soprattutto in questi casi, il gioco dello scarica barile è quello che si usa fare per non arrivare mai alla verità e coprire le responsabilità. Che ci sono e sono evidenti. Sintetizziamo, però, uno stato di malessere diffuso tra le famiglie dei bambini e dei docenti che ormai alle porte dell’inverno si trovano a dover vivere e lavorare al freddo e al gelo. E questo non per colpa di un guasto, di un disguido o di un sabotaggio. Anche perché si dovrebbe spiegare alla cittadinanza come mai questi imprevisti avvengono tutti insieme e tutti nello stesso periodo».

«Sono solo doverose considerazioni da parte di chi – precisano dall’Opposizione – è stato chiamato dai cittadini a controllare e vigilare sulle azioni dell’apparato pubblico comunale. Speriamo solo che il mescolare di carte tra uffici e dipendenti possa una volta per tutte chiarire posti d’azione e responsabilità di ogni componente della macchina burocratica. Anche se, a dire il vero, nutriamo non poche perplessità, considerato che il tourn over che iniziato con l’avvio della consiliatura finora ha prodotto solo confusione nell’apparato burocratico e ingenerato paura nel personale comunale. Nulla di più».

«Ad ogni modo, a prescindere di chi sia la colpa, è una vergogna che una città come Corigliano-Rossano lasci i suoi bambini a morire di freddo nelle aule scolastiche. È la città normale che vive all’età della pietra, una città che vive una fase di stasi mai vista prima».