Pesca, in arrivo ingenti misure di sostegno

CORIGLIANO-ROSSANO – «Annuncio con grande soddisfazione l’approvazione di due emendamenti che confluiranno nella Legge di Bilancio 2020 alla quale stiamo lavorando al Senato. Con un emendamento alla manovra stanziamo, dal 2020, 200mila euro per il funzionamento delle CUN, le Commissioni Uniche Nazionali, che hanno il compito di vigilare e regolamentare il mercato dei prodotti agricoli, agroalimentari e ittici. Il corretto funzionamento delle CUN è necessario per monitorare l’andamento dei mercati e gli eventuali nodi critici. Per dare un’accelerata al Made in Italy dobbiamo tutelare prima i nostri prodotti», dichiara la capogruppo M5S in commissione agricoltura al Senato, Silvana Rosa ABATE. «Inoltre – continua la senatrice M5S – con un altro emendamento, sempre a mia prima firma, garantiamo un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca, compresi i soci lavoratori delle cooperative, nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa stanziando 11 milioni di euro, un’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro».