Botta e risposta tra opposizione e maggioranza a Corigliano-Rossano

Per la maggioranza “le cose più importanti cominceranno a vedere la luce con il nuovo anno ed il nuovo bilancio”

Corigliano-Rossano – L’attacco sferrato, nei giorni scorsi, alla Giunta Stasi ha determinato la reazione delle forze di maggioranza.

Che con una nota rivendicano di essere “le donne e gli uomini che hanno lavorato con Flavio Stasi in questi anni, ci siamo candidati con lui o abbiamo lavorato dietro le quinte costruendo insieme il sogno di una “città normale” inserita in un contesto molto più ampio di territorio che vuole rivendicare la sua importanza”.

Poi si passa a rintuzzare le critiche avanzate dal leader di minoranza, l’ex candidato a sindaco nonché candidato in pectore alle prossime regionali, Giuseppe Graziano “quello che declama l’incompetenza altrui senza farsi un minimo esame di coscienza, ignora che la città ha ereditato un bilancio e degli appalti e che, giocoforza, le cose più importanti cominceranno a vedere la luce con il nuovo anno ed il nuovo bilancio”.

Per il Movimento Corigliano-Rossano Pulita ed il Movimento Uniti Per Stasi Sindaco “questa amministrazione sta compiendo la fusione materiale dei due ex comuni”. Nonché a mettere mano “su tutti gli appalti arrivando, evento storico, a ritirarne uno in autotutela.

Le linee programmatiche sono la nostra idea di città, l’idea di città che è stata votata con grande entusiasmo ed in maniera maggioritaria. È una Corigliano-Rossano che è in prima fila quando si parla di diritto alla salute, quando si parla di giustizia, quando si parla di servizi alla persona, di sostegno all’economia locale, di ambiente, di ritorno dei nostri giovani”.

Infine ancora una stoccata a Graziano a cui viene augurata “ogni fortuna in questa campagna elettorale perenne in cui vuole tenere il dibattito politico e ci auguriamo, qualora fosse eletto, che chi prenderà il suo posto in consiglio comunale sia più costruttivo di lui”.