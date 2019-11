Sorpreso a prelevare inerti dal fiume Trionto con una pala meccanica

L’uomo, arrestato in flagranza di reato e rimesso in libertà in attesa di giudizio, sorpreso di notte a prelevare con l’ausilio di una pala meccanica diversi inerti dal greto del Torrente Trionto

CALOPEZZATI (CS) – È stato colto in flagranza di reato mentre la scorsa notte prelevava materiale dal fiume Trionto nel Comune di Calopezzati. Per tale reato i carabinieri di Rossano, coadiuvati dai militari di Scala Coeli e del NORM di Rossano, hanno tratto in arresto, G.M. di anni 49. L’uomo, originario di Crosia, è stato sorpreso mentre prelevava inerti dal greto del Torrente Trionto, utilizzando una pala meccanica . Il materiale veniva poi caricato su di un autocarro e scaricato in un piazzale adiacente di proprietà dell’interessato per poi ritornare nuovamente nel letto del fiume nelle pertinenze della pala meccanica per essere caricato ulteriormente. Colto in flagranza mentre lavorava durante la notte si è pertanto proceduto all’arresto dell’uomo, al sequestro del materiale, oltre 600 metri cubi, del piazzale dove era depositato e dei due mezzi usati per il prelievo furtivo.

Attività di controllo che ha da tempo visto impegnati i Carabinieri Forestale su queste località oggetto di numerosi furti di materiale litoide in area demaniale. La Procura della Repubblica di Castrovillari, dopo aver convalidato l’arresto dell’uomo ne ha disposto la rimessa in libertà in attesa di giudizio.