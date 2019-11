Forciniti stoppa la candidatura Nesci

Partecipato incontro a Rossano dal titolo “Movimento 5stelle e regionali. Quali prospettive per la Calabria?

CORIGLIANO-ROSSANO – Stop alla Nesci. Anche Francesco Forciniti, giovane deputato del movimento 5 stelle di Corigliano, sbarra la strada alla candidatura di Dalila Nesci.

Il movimento 5 stelle é ancora incerto ed alle prese con il travaglio delle candidature alle imminenti regionali. L’appuntamento di gennaio, infatti, é ormai alle porte ed il tempo stringe.

Un primo spunto di riflessioni sulle elezioni é arrivato durante l’appuntamento che ha radunato simpatizzanti ed iscritti presso la sala dell’hotel Roscianum. Presenti i deputati pentastellati Francesco Forciniti, Vittoria Baldino e Francesco Sapia nonché Dalila Nesci. In sala anche i consiglieri regionali del Molise e della Puglia, rispettivamente Andrea Greco e Antonella Laricchia. In videoconferenza una delle anime più in vista del Movimento, la consigliere regionale Lazio, Roberta Lombardi.

Il titolo dell’incontro “Movimento 5stelle e regionali. Quali prospettive per la Calabria?”. Questo il tema, durante il quale, la Nesci ha riproposto la propria candidatura alla carica di presidente della Regione Calabria. Una candidatura che, senza fronzoli, é stata declinata nella immediatezza da Forciniti. Alla base dello stop, la regola sui due mandati che, per il deputato, rappresenterebbe un principio invalicabile.

Per il deputato Francesco Sapia il tema della partecipazione del movimento alla prossima competizione elettorale non lascia adito a dubbi di sorta. I pentastellati dovranno essere della partita, senza se e senza ma. Non ci si può tirar fuori da una competizione al cui esito, la classe dirigente politica regionale é chiamata a decidere in tante materie di importanza cruciale per i cittadini.