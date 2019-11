A Corigliano-Rossano é lotta senza quartiere agli zozzoni

Il primo cittadino, Flavio Stasi, ci va giù duro ed apre la stagione della tolleranza zero

CORIGLIANO-ROSSANO – Tolleranza zero. Adesso cominciano a circolare anche le foto delle prodezze di zozzoni e sporcaccioni. Immortalati proprio mentre abbandonano i rifiuti.

Il mezzo per far circolare il nuovo corso ambientalista cittadino é il web. Dalla propria pagina social il primo cittadino, Flavio Stasi, ci va giù duro e descrive, con minuzia di particolari, gli sporcaccioni.

“Il “signore” che ha scaricato stamattina a Nubrica è stato già individuato, verbalizzato, sarà denunciato ed attendiamo con ansia che vada a ritirare i regali che ci aveva lasciato”. Ed ancora dito puntato contro “lo zozzone ecosostenibile di Schiavonea che lascia i suoi rifiuti in giro portandoli con la bicicletta…in foto è preso benissimo.

Lo zozzone sportivo che ha lasciato questo regalo l’altro ieri dietro lo Stefano Rizzo sarà individuato a breve, tanto ci manca solo la firma”.

Il primo cittadino non esclude che qualcuno sia tentato dal “fare un dispetto a me o all’amministrazione, perché ormai è chiaro che si tratta di questo”. In ogni caso Stasi di una cosa si dice certo: “non ci riusciremo con tutti, ma quelli che saranno beccati, difficilmente se lo dimenticheranno”.

A questo punto c’è da aspettarsi ulteriori inasprimenti sul fronte della lotta agli inquinatori.