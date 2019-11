Come sarà il primo Natale di Corigliano-Rossano?

L’Amministrazione Comunale ha chiamato a raccolta anche il mondo dell’associazionismo

CORIGLIANO-ROSSANO – Cresce l’attesa in città per le festività natalizie. E cresce di pari passo l’interesse della comunità tutta per capire come sarà allestito il primo Natale made in Corigliano-Rossano.

Sul punto, l’Amministrazione Comunale, ne giorni scorsi, ha chiamato a raccolta il mondo dell’associazionismo e gli operatori commerciali per condividere i suggerimenti, le iniziative e le proposte per il calendario degli eventi di Natale 2019. Le associazioni possono presentare la manifestazioni d’interesse entro lunedì 18 novembre; le offerte di sponsorizzazione entro domenica 15 dicembre.

È quanto ha fatto sapere l’assessore alla Città Europea Tiziano Caudullo sottolineando come l’obiettivo sia quello di “creare momenti di condivisione e partecipazione in grado di far vivere pienamente la magica atmosfera natalizia e valorizzare al tempo stesso le diverse aree cittadine.

Un insieme di attività legate alla tradizione del Natale, quindi, che spazierà dall’esposizione di presepi ai mercatini ed alle degustazioni di prodotti tipici, dalle rappresentazioni artistiche e musicali ad eventi di intrattenimento quali animazioni e spettacoli natalizi, anche itineranti, che interesseranno principalmente i più piccoli”.

Per le associazioni culturali ed artistiche che intendono contribuire con proposte proprie alla redazione del calendario, é previsto un modulo dove andranno indicati, tra le altre cose, “obiettivi e descrizione dell’iniziativa, il luogo di svolgimento, le date e gli orari proposti, eventuali servizi e/o importi economici richiesti all’Amministrazione comunale, l’indicazione del costo totale della manifestazione

La domanda deve essere indirizzata e deve pervenire al Comune Corigliano-Rossano – Ufficio Protocollo, consegnata a mano o tramite PEC all’indirizzo [email protected] entro lunedì 18 novembre 2019. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Turismo ai numeri 0983.529209 e 0983.529219 o scrivendo a [email protected]

I termini per presentare le proposte di sponsorizzazioni scadono domenica 15 dicembre. Le proposte possono essere di natura finanziaria (sotto forma di erogazione economica); di natura tecnica (sotto forma di fornitura di beni, servizi o altre utilità) e di natura miste. Potranno essere presentate offerte di sponsorizzazione per la realizzazione di eventi natalizi con particolare riferimento ad addobbi luminari, opere presepiali, concerti di Natale, Capodanno, ed Epifania. Le offerte di sponsorizzazione dovranno essere indirizzate al Comune di Corigliano-Rossano – Settore Politiche Sociali e Istruzione – Servizio Turismo, trasmesse a mezzo pec [email protected]”.