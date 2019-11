Fondazione Agnelli, è a Corigliano Rossano il miglior liceo linguistico della provincia

Ulteriore apprezzamento che si aggiunge a quello già ottenuto nei giorni scorsi dall’istituto Ettore Majorana classificato come migliore istituto tecnico professionale della Regione

CORIGLIANO-ROSSANO – A Corigliano-Rossano il miglior liceo linguistico della Provincia di Cosenza. Proseguire il lavoro con sempre maggiore sicurezza nel solco dell’offerta formativa ed educativa che l’istituto è riuscito a garantire fino ad oggi e contribuire a qualificare il panorama culturale di Corigliano-Rossano.

È questo l’invito che l’assessore alla Città della Cultura e della Solidarietà Donatella Novellis rivolge ai ragazzi, ai docenti e al dirigente Antonio Franco Pistoia cogliendo l’occasione per complimentarsi con loro, anche a nome del Sindaco Flavio Stasi, per il prezioso riconoscimento ottenuto da parte della Fondazione Agnelli.

Questo ulteriore apprezzamento per Corigliano-Rossano si aggiunge a quello già ottenuto nei giorni scorsi dall’istituto Ettore Majorana classificato come migliore istituto tecnico professionale della Regione.

Il Liceo Linguistico e l’Istituto Majorana rappresentano delle realtà solide e strutturate che preparano al meglio i giovani diplomati agli studi universitari e al mondo del lavoro.

La Fondazione Giovanni Agnelli è un istituto indipendente di cultura e di ricerca nel campo delle scienze umane e sociali con sede a Torino. Sostiene il valore e la centralità di un sistema pubblico d’istruzione e ne studia le tre dimensioni fondamentali e non separabili: la sua equità, in termini di sostanziale diritto allo studio per tutti, la sua efficacia, in termini di qualità degli apprendimenti, e la sua efficienza, in termini di migliore impiego possibile delle risorse umane e finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.