Degustazioni guidate alla scoperta degli oli calabresi

Nella Sala Grigia di Palazzo San Bernardino di Rossano il Corso di Avvio all’Assaggio, promosso dalla cooperativa Asprol Cosenza

CORIGLIANO-ROSSANO – Olio che passione. E che ricchezza!!! Ma quanto conosciamo del nostro oro giallo?

A questi interrogativi potrà dare una risposta il Corso di Avvio all’Assaggio, promosso dalla cooperativa Asprol Cosenza potranno acquisire alcune competenze martedì 19 novembre, alle ore 9, nella Sala Grigia di Palazzo San Bernardino.

Competenze come imparare a riconoscere l’olio buono e a conoscere le caratteristiche chimico-fisiche di quello ottenuto dalla spremitura delle olive. Saper distinguere le cultivar regionali e creare degli abbinamenti culinari. L’importanza dell’etichetta e l’utilizzo dell’extravergine a crudo o in cottura.

L’incontro formativo sulla degustazione e differenziazione degli oli extravergini di oliva è organizzato in partnership con l’Amministrazione Comunale ed il Coordinamento regionale delle Città dell’Olio, l’Organizzatori di Produttori Asprol Cosenza, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea), la Rete Siamo Tutti Co-Produttori di Otto Torri sullo Jonio e la Comunità Slow Food per la valorizzazione della identità enogastronomica arbërëshe.

Cenni sulle caratteristiche chimico-fisiche dell’olio ottenuto dalle olive. Cultivar Regionali: zone di coltivazione e cenni sulle principali caratteristiche dal frutto all’olio. Introduzione all’analisi sensoriale: definizioni e scopi, elementi di fisiologia del gusto e dell’olfatto. Metodica di assaggio ai sensi del Regolamento (CEE) N.2568/91 e successive modifiche ed integrazioni. Cenni sulla classificazione merceologica e sull’etichettatura degli oli da olive, ai sensi delle principali normative vigenti. L’olio extravergine d’oliva in cucina a crudo e a cotto; indicazioni sugli abbinamenti consigliati. Sono, questi, gli argomenti che saranno trattati durante il Corso che si concluderà con delle degustazioni guidate.

Per informazioni e iscrizioni: Confagricoltura Rossano al numero 0983 53010/[email protected] – Tommaso Figoli/Produttori Coordinamento regionale Città dell’Olio 338.3493202/[email protected] – Rete Siamo Tutti Co-Produttori Otto Torri sullo Jonio 345.9401195/[email protected]