Fiume Crati, la prossima settimana si firma per l’assegnazione dei lavori

CORIGLIANO-ROSSANO – Sulla situazione del Crati, il dipartimento lavori pubblici della Regione Calabria ha assunto l’impegno di firmare l’assegnazione dei lavori entro la prossima settimana.

A dare notizia dell’importante impegno il primo cittadino corissanese che ha annunciato che il dipartimento regionale darà “avvio immediato ad un intervento di messa in sicurezza dell’argine“.

Lo stesso sindaco afferma di aver voluto avvisare tutti” pubblicamente non per farne pubblicità, ma perché ritengo che l’impegno non sia stato preso con me, ma con l’intera città. Del resto non si può più aspettare, con intere famiglie che vivono nel terrore. Attendiamo quindi gli atti e soprattutto i lavori”.