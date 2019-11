Bimbi terrorizzati si coprivano il volto davanti alle maestre, due arresti a Cariati

I carabinieri del comando provinciale di Cosenza supportati dai militari del NAS e del NIL hanno eseguito le due misure. Numerose le violenze accertate a seguito delle riprese video

CARIATI (CS) – Maltrattavano i bambini, con violenze di natura fisica e psicologica i bambini, una ventina, di età compresa tra i 2 e i 5 anni. Protagoniste due insegnanti arrestate e poste ai domiciliari con l’accusa di maltrattamenti contro ‘familiari o conviventi’. Le indagini dei carabinieri hanno documentato una serie di violenze fisiche e psicologiche compiute dalle due maestre, nei confronti dei piccoli alunni di età compresa tra i 2 e i 5 anni. La struttura nella quale le maestre operavano è un asilo privato situato nel centro di Cariati.

Gli inquirenti avrebbero ricevuto segnalazioni anonime ed hanno così deciso di installare, all’insaputa delle maestre violente, le telecamere che hanno poi ripreso scene raccapriccianti. Addirittura i bambini sono stati immortalati mentre, al solo avvicinarsi delle insegnanti, si coprivano il viso con le braccia. Sono almeno 20 i bambini vittime delle due maestre violente e nell’asilo sono in corso i controlli dei carabinieri del NAS, il Nucleo Anti Sofisticazione, per ulteriori verifiche sanitarie e dei militari del NIL per la tutela del lavoro, per accertare la regolarità di contratti e dipendenti dell’asilo che era autorizzato e regolarmente in attività.

I carabinieri intanto, stanno anche sentendo i genitori dei bambini per capire se i figli abbiano o meno, nel tempo, manifestato comportamenti sospetti rispetto ai maltrattamenti subiti. I dettagli dell’operazione saranno resi noti alle 10.30 con una conferenza stampa in Procura a Castrovillari.