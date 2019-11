Corigliano-Rossano e le metastasi di un servizio sanitario collassato

La lettera di convocazione della conferenza dei sindaci da parte del primo cittadino di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, condensato di tutte le criticità del settore

CORIGLIANO-ROSSANO – “Carissimi colleghi, la quotidiana sofferenza in cui imperversano le nostre comunità sono solo un sintomo della metastasi di un sistema sanitario ormai da anni al collasso. Le problematiche che da Sindaci, come istituzioni di frontiera, ci troviamo a registrare – scrive Stasi – e spesso a subire quotidianamente, sono molteplici ed attraversano ogni territorio della provincia, dalle aree che risentono ancora delle ferite di un ospedale soppresso alle aree montane con nosocomi disagiati; dalle aree su cui insistono Spoke costantemente in gravissima emergenza all’area intorno all’Hub di Cosenza sul quale si riversano inesorabilmente tutte le lacune del resto della rete ospedaliera”.

“Non ho utilizzato a caso il termine “subire”: nella qualità di Sindaci, quindi di rappresentanti dei territori, abbiamo nel corso degli anni subito le scelte di una organizzazione sanitaria che, attraverso i commissariamenti, ha imposto un modello di presunta riqualificazione della spesa sanitaria regionale fondato sui tagli lineari ai servizi ed in particolare alla rete ospedaliera”.

“Quel modello oggi è oggettivamente fallito. Al taglio feroce dei servizi ospedalieri lungo il territorio, che ha visto la soppressione di ospedali storici e l’accorpamento/depotenziamento di quelli sopravvissuti, non è minimamente corrisposto il raggiungimento degli annunciati obiettivi economico-finanziari (pretesti?) che avrebbero dovuto giustificare l’adozione di tali misure nonché l’istituzione stessa dell’Ufficio del Commissario, ovvero la riduzione del debito della sanità regionale”.

In questa difficile situazione, noi Sindaci – scrive ancora il primo cittadino di Corigliano Rossano – siamo spesso tentati di attivarci solitariamente per affrontare l’emergenza che riguarda il territorio di turno o salvare le sorti di un singolo servizio che ci sta a cuore: credo che nessuno possa biasimarci per questo. Dobbiamo però, a mio modesto avviso, prendere atto che da soli non abbiamo la stessa forza che avremmo se, come sindaci ricadenti nel territorio della Azienda Sanitaria, fossimo uniti. Tutti i cittadini del Paese, quindi anche della nostra Provincia, hanno lo stesso diritto alla salute ed a livelli assistenziali civili”.

“Ecco perché, su questo principio, nella qualità di rappresentanti delle comunità è necessario avviare un percorso unitario che possa ridare voce ai territori, che riesca ad aprire una interlocuzione con le istituzioni di Governo competenti e che realizzi un modello di erogazione del servizio sanitario migliore di quello attuale.

Come Sindaci, aldilà dell’importanza intrinseca del nostro ruolo istituzionale, disponiamo dello strumento della Conferenza dei Sindaci così come sancito dalla normativa nazionale e regionale, che ha il compito di “rappresentare le esigenze sanitarie della popolazione ed esprimere il bisogno socio-sanitario delle comunità locali”. Abbiamo il dovere di utilizzare questo strumento ed iniziare ad esercitarne i poteri, non solo quelli formali riconosciuti dalla normativa, ma anche quelli “sostanziali” di rappresentanza sociale ed istituzionale, che nessun’altra istituzione o ente può ignorare”.

Stasi infine, invita i colleghi a partecipare alla Conferenza dei Sindaci della Provincia di Cosenza, presso la Sala Petraglia – Camera di Commercio in via Calabria 33 a Cosenza, convocata:

– Mercoledì 13.11.2019 alle ore 13.00 in prima convocazione;

– Mercoledì 13.11.2019 alle ore 16.00 in seconda convocazione.

L’ordine del giorno della seduta è il seguente:

1. Elezione comitato di rappresentanza (art. 2 Regolamento Conferenza dei Sindaci);

2. 2. Analisi ed iniziative da intraprendere per incidere nella situazione della Sanità provinciale;

3. 3. Varie ed eventuali

4. In relazione al punto n. 1 si allega l’estratto del regolamento della Conferenza dei Sindaci vigente che disciplina l’elezione del Comitato di Rappresentanza.

5. Con l’accorata richiesta di prendere parte a questa importante assemblea, vi porgo i più cordiali saluti.

6. Corigliano-Rossano 08/11/2019