Meteo, a Corigliano-Rossano sospese le attività didattiche

Corigliano-Rossano – Anche a Corigliano-Rossano attività didattiche sospese. In attesa della comunicazione, dotata di tutti crismi della ufficialità, il primo cittadino di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, ha notiziato via facebook la propria comunità del relativo provvedimento.

Il sindaco, nell’invitare tutti alla massima prudenza date le prospettate avverse condizioni meteo, ha avvisato di avere attivato il Centro Operativo Comunale per il coordinamento delle attività. Nonché sono stati attivati gli uffici comunali competenti, le associazioni di protezione civile, consorzio di bonifica ed altri enti. Per le emergenze è stato predisposto un numero telefonico: 0983516141.