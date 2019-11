Occasione della visita l’esposizione di una copia del Codex di Rossano presso il palazzo vescovile

Corigliano-Rossano – Il Codice purpureo di Rossano fa tappa nella capitale europea della cultura, Matera.Il Sindaco Flavio Stasi, insieme all’assessore alla città europea Tiziano Caudullo, ha incontrato ieri nella capitale europea della cultura, il collega Raffaello De Ruggieri. Insieme al Vescovo di Matera S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Stasi e De Ruggieri hanno fatto visita al Palazzo vescovile dove è rimasto esposto dal 4 novembre sino alla giornata di domenica copia del #CodexPurpureusRossanensis.

Entusiasta dell’incontro il nostro primo cittadino, Flavio Stasi. Che in un post commentava, a margine dell’iniziativa, “non me ne voglia nessuno, ma il Sindaco De Ruggieri non credo sia un sindaco come gli altri. Lo dico senza retorica, senza adulazioni o frasi di circostanza. Un uomo che ama la sua terra, che ha costruito nel tempo strumenti per valorizzarla e che lavora ancora oggi per proiettare la sua Matera nel futuro. Eppure questo, tutto sommato, è “soltanto” bello. Ciò che credo renda speciale Raffaello è sopratutto il fatto che è un uomo fertile di emozioni, di sentimenti autentici che trasmette immediatamente e che riversa come passione civile in tutto ciò che fa. Una luce sorridente nel nostro mezzogiorno. “Pensate a ciò che serve, non a ciò che manca”.