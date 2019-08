Estirpazione abusiva a Paludi. Sequestrati 5 ettari di terreno, due persone denunciate

Cinque ettari di macchia mediterranea posti sotto sequestro dai carabinieri forestali che hanno denunciato due persone per lavori abusivi in un terreno

PALUDI (CS) – I carabinieri forestali di Rossano hanno posto sotto sequestro un terreno di 5 ettari in localitĂ Cantorato –Otturi nel comune di Paludi, denunciando 2 persone. I militati hanno contestato e accertato a seguito di un controllo, l’estirpazione abusiva di una vasta area di macchia mediterranea radicata, oltre cinque ettari, senza alcuna autorizzazione paesaggistica prevista. I lavori sono stati effettuati al fine di rendere il terreno ad uso agricolo, terreno che in parte ricade anche in una  proprietĂ demaniale.

Si è accertato che la maggior parte della “macchia mediterranea”, di origine naturale, costituita da lentisco, perastri, ginestra odorosa,altre specie minori, e di parte di un’area demaniale del torrente Otturi, era stata estirpata con l’ausilio di un mezzo meccanico. Si è pertanto proceduto, dopo le verifiche e indagini del caso, al sequestro dell’area e all’individuazione del committente e dell’esecutore materiale dei lavori che dovranno rispondere di distruzione e deturpamento di bellezze naturali, modifica dello stato dei luoghi ed invasione di terreni demaniali.