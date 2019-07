Schiavonea, “Il Blu nell’Estate” controlli nei lidi balneari. Arrestati due fratelli

A seguito dei controlli predisposti nell’ambito del progetto “Il Blu nell’Estate”, che prevede servizi tesi al controllo dei lidi balneari – in collaborazione con le Capitanerie di Porto, sono stati arrestati due fratelli per droga

CORIGLIANO – ROSSANO (CS)-  Proseguono i programmati servizi predisposti dalla Questura di Cosenza nell’ambito del progetto “Il Blu nell’Estate”, che prevede servizi tesi al controllo dei lidi balneari – in collaborazione con le Capitanerie di Porto -, servizi di controllo alla “movida”, contro l’abusivismo commerciale, contro le truffe agli anziani, e, in generale, di potenziamento del controllo del territorio. Nello specifico, nella giornata odierna, personale del Commissariato Corigliano-Rossano, nella popolosa frazione di Schiavonea ,dell’Area urbana di Corigliano, area ad alto richiamo turistico, effettuava due arresti in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Gli operatori di polizia dopo aver effettuato una mirata attivitĂ di osservazione decidevano di fare irruzione…