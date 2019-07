Corigliano, lavori in una cava grande tre ettari senza prescrizioni. Scatta il sequestro

L’area nella quale si trova la cava è stata posta sotto sequestro dai forestali che hanno anche denunciato il titolare. Sigilli anche ad una ruspa escavatore trovata al lavoro durante il controllo dei carabinieri

.

CORIGLIANO – ROSSANO – Una area all’interno di una cava è stata posta sotto sequestro in localitĂ Serra Cardillo- Gabelluccia, nel comune di Corigliano Rossano, dai Carabinieri Forestali. Durante un controllo effettuato dai militari è emerso che i lavori di coltivazione della cava, estesa per circa tre ettari, erano eseguiti in difformitĂ alle prescrizioni dei titoli abilitativi quali: permesso di costruire, nullaosta idrogeologico e pareri vari degli enti preposti. In particolare il titolare non ha rispettato alcune prescrizioni imposte….