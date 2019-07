Escherichia coli: l’Arpacal rileva 13 punti non conformi a Corigliano-Rossano

L’esito negativo dopo il prelievo dei campioni di acqua. In tutti e 13 i casi valori di escherichia coli superiori al limite. In un punto il valore è stato di 15 volte oltre il limite

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – A seguito dei controlli effettuati nel Comune di Corigliano-Rossano, il Servizio tematico Acque del Dipartimento provinciale Arpacal di Cosenza ha trasmesso ieri pomeriggio al Comune di Corigliano – Rossano, al Ministero della Salute ed alla Regione Calabria, l’esito dei prelievi di campioni di acqua di balneazione nel quale sono stati rilevati 13 punti non conformi nel quale i valori di escherichia coli sono risultati tutti oltre il limite imposto è di 500 UnitĂ Formanti Colonie ogni 100 Ml

I tredici punti di prelievo risultato non conformi

Punto di prelievo Valore riscontrato (in UFC/100 ml.) Limite normativo (in UFC/100 ml.) Faro Trionto Escherichia coli: 1500 500 100 mt dx Torrente Colognati Escherichia coli: 1400 500 100 m sx torrente Gennarito loc. San Nicola Escherichia coli: 990 500 100 m dx torrente Coserie Escherichia coli: 900 500 100 m sx Coriglianeto Escherichia coli: 6000 500 100 m sx torrente Coserie Escherichia coli: 670 500 Camping Pitagora Escherichia coli: 880 500 Fosso Nubrico Escherichia coli: 880 500 Lido S. Angelo Escherichia coli: 690 500 Momena Escherichia coli: 800 500 S. Irene il Rudere Escherichia coli: 680 500 Sbocco Francesco Frascone Escherichia coli: 810 500 100 m dx Coriglianeto Escherichia coli: 8000 500

Ora spetta al Comune, come richiesto dall’Arpacal, comunicare all’Agenzia le misure di gestione intraprese, come l’individuazione delle cause di inquinamento, i programmi d’intervento, la rimozione delle cause, nonchĂ© le relative ordinanze sindacali di divieto alla balneazione per i tratti indicati.