Ruba una Fiat Uno e 60 chili di agrumi. Prova a scappare ma viene arrestato

La segnalazione ai carabinieri da parte di alcuni cittadini che hanno visto l’uomo entrare in diversi agrumeti a Rossano. Un 47enne, noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per furto aggravato e denunciato per ricettazione

.

CORIGLIANO-ROSSANO – I carabinieri di Rossano hanno tratto in arresto L. P. M., 47 anni, volto noto alle forze dell’ordine per furto aggravato. I fatti risalgono alla giornata di ieri quando, intorno alle 14:00, alla centrale operativa sono giunte alcune telefonate di cittadini che segnalavano la presenza di un uomo che, spostandosi a bordo di un’ autovettura bianca, si era addentrato in diversi agrumeti presenti in Contrada Iti di Rossano, asportando i prodotti. Allertate le pattuglie dell’arma, i militari lo hanno rintracciato intorno alle ore 16:00 lungo la Strada Statale 106 mentre, a bordo di una Fiat Uno….