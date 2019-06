Trova una borsa nel carrello della spesa. Invece di restituirla ruba 900 euro e se ne va

Ha trovato una borsa dimenticata in un carrello della spesa in un supermercato di Corigliano-Rossano da una 27enne sfollata in seguito all’esondazione del fiume Crati. Dopo aver rubato i soldi all’interno, 900 euro che la donna aveva prelevato per ricomprare i mobili distrutti,l’ha rimessa dove l’aveva trovata

.

CORIGLINO-ROSSANO (CS) – Un 32enne di Corigliano-Rossano è stato denunciato per furto aggravato. E’ stata la vittima del furto, una 27enne residente in contrada Ministalla a Corigliano Rossano, sfollata in seguito all’esondazione del fiume Crati avvenuta lo scorso inverno, a denunciare l’accaduto ai carabinieri riferendo che erano spariti 900 euro. Soldi, ha riferito la donna, appena prelevati per andare a comprare dei nuovi mobili dopo avere perso quelli vecchi nell’esondazione. I carabinieri, dopo aver visionato le immagini di videosorveglianza del supermercato…..