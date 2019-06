Cassano, incidente mortale: i familiari di Paternoster chiedono verità

Nello scontro, verificatosi nella serata di ieri lungo la SS 534, hanno perso la vita Cosimo Paternoster e Salvatore Ruggeri

CASSANO (CS) – Scontro mortale a Cassano allo Ionio, i familiari della vittima Cosimo Paternoster, nato in Germania e residente nell’area urbana di Rossano, hanno incaricato lo studio del penalista rossanese avv. Ettore Zagarese di tutelare i propri diritti in conseguenza del grave incidente stradale verificatosi nella tarda serata di ieri, intorno alle 22.30, in contrada Stombi sulla Statale 534, in territorio di Cassano allo Ionio. Nell’incidente, oltre a Cosimo Paternoster, ha perso la vita anche Salvatore Ruggeri, di 48 anni, nativo di Milazzo e residente nell’area urbana di Corigliano. La moglie e la figlia di quest’ultimo sono rimaste ferite.

Lo scontro è avvenuto in prossimità di un distributore di carburante, in un tratto in cui la carreggiata si restringe, tra una Fiat Multipla condotta da Paternoster e una Renault Scenic, a bordo della quale si trovavano Ruggeri, la moglie e la figlia. Sulle cause dello scontro, ancora da accertare, sono in corso le indagini dei carabinieri della Tenenza di Cassano allo Ionio, che hanno proceduto ai rilievi.

I SALUTI DEGLI AMICI A SALVATORE RUGGERI

“Apprendiamo con sgomento che il carissimo amico Salvatore Ruggeri ci ha lasciati ieri sera a causa di un grave incidente stradale. Salvatore ha rappresentato per decenni una figura importante nel panorama motociclistico Federale calabrese e non solo”. Inizia così un post del Comitato Regionale Calabria FMI sulla pagina Facebook. «La sua presenza agli innumerevoli eventi cui ha partecipato non passava mai inosservata – continua il post-. La sua vitalitĂ , la sua allegria, il rispetto e l’amicizia che dimostrava sempre per tutti, gli avevano procurato la stima di tutti noi. Lascia un vuoto incolmabile nel nostro ambiente e in quanti hanno avuto il privilegio di incontrarlo. Porgiamo le piĂą sentite condoglianze alla famiglia, al MC Bikers di Corigliano e a tutti coloro che piangono la sua scomparsa. Nella speranza che ora possa lui proteggere la sua famiglia e tutti gli amici con la preghiera, vogliamo salutarlo con una parola che lui ha sempre riservato a tutti coloro che incontrava….”ONORE”

Così anche i Ghosts Cetraro Indipendent Group, Calabria Motocross, il moto club “Gli Amici” Praia a mare e tanti amici sui profili Facebook ricordano Ruggeri ritraendone la sua bontĂ e gentilezza.Â