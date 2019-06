Un plebiscito per Stasi sindaco di Corigliano-Rossano: “la cosa più bella? La città unita”

Flavio Stasi fa il pieno di voti anche al ballottaggio e diventa il primo sindaco di Corigliano-Rossano. Con il 72,56% stravince con una percentuale bulgara su Graziano che si ferma a poco più di 8.700 voti pari al 27,44%

.

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – Il ballottaggio nel Comune di Corigliano-Rossano non solo non sovverte l’esito del primo turno ma addirittura lo rafforza, visto che Falvio Stasi viene eletto Sindaco con una percentuale bulgara pari al 72,56%. Un vero e proprio plebiscito per il giovane attivista che surclassa l’avversario Giuseppe Graziano che si ferma al 27,44% (Qui i dati). Una notte indimenticabile e scene di vero e proprio giubilo per Stasi portato in spalla dai suoi sostenitori quando ancora lo scrutinio non era concluso ma con il risultato oramai ampiamente acquisito. Poi, per tutta la notte cori, canti, sfilate di auto e fuochi d’artificio.

Stasi, visibilmente emozionato, ha commentato lo storico risultato del neo Comune di Corigliano-Rossano”Grazie a tutti perché questa città ha dimostrato di essere unita. I due fattori più importanti di questa campagna elettorale sono stati i giovani e le persone che sono tornate a interessarsi di politica. La gente era entusiasta e questo per me è una responsabilità perché dovrò essere io a ripagarli di questo entusiasmo. La cosa più bella? Vedere la città che si è unita. Non sarò il Sindaco di qualcuno ma di tutti. L’ho avvertito quando sono stato a Corigliano Scalo ma anche a Schiavonea e in giro per le piazze. Sentivo che non c’era più questa diffidenza delle persone verso la politica. Anche vedere questo entusiasmo stasera, l’aver riportato la gente in piazza mi riempie di orgoglio indipendentemente dal risultato numerico che ho ottenuto. Il futuro? Ci sono tante, troppe cose cose da fare per Corigliano-Rossano anche se siamo consapevoli che ci sarà da lavorare tantissimo e duramente”.

VIDEO – I festeggiamenti