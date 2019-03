Cocaina nascosta in albero al quale era legato un pitbull

La raffica di controlli attivati sulla fascia jonica della provincia di Cosenza hanno portato all’arresto di un lavoratore per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un albero, un cane e la droga. I Carabinieri della Compagnia di Corigliano nelle ultime 48 ore hanno tratto in arresto una persona, controllato oltre 50 veicoli, 100 persone e insieme al personale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro tre locali notturni. Alle prime luci di sabato scorso i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Corigliano Calabro hanno ammanettato un uomo cosentino, residente da tempo a Corigliano per detenzione di cocaina pura. I militari, dopo essersi appostati per diverso tempo fuori dall’officina dell’uomo che si trova nello scalo coriglianese, hanno notato che nel cortile vi era un unico grande albero di ulivo e che lo stesso era vigilato da un cane pitbull legato all’uomo al fusto della pianta. Trascorse diverse ore, l’uomo ha alzato le serrande della propria officina ed è quindi scattato il blitz con l’avvio di una minuziosa perquisizione.