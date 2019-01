Vandali in azione nella struttura delle Terme sibarite

Danneggiato l’ascensore e imbrattati i muri, videosorveglianza al vaglio dei carabinieri

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Vandali in azione alle Terme Sibarite. Qualcuno si è introdotto nel parcheggio sotterraneo, ha tentato di divellere le porte dell’ascensore che conducono ai piani superiori e ha danneggiato, rotto e imbrattato i muri con vernice spray. È quanto fa sapere l’Amministratore Unico Domenico Lione informando che la denuncia contro ignoti sarà formalizzata nelle prossime ore e che non si tratta, purtroppo, della prima volta. L’Amministrazione consegnerà alle forze dell’ordine le immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso per le opportune verifiche ed indagini. La struttura, in questi giorni di festa chiusa al pubblico, è stata riaperta ieri mattina per i lavori al cantiere del centro benessere. È stato allora che il personale si è accorto di quanto era accaduto.