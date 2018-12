Cassano Ionio, intimidazione al danni del Minerva club Resort

La solidarietà dell’organizzazione sindacale Cisl alla proprietà del Minerva Resort per il vile atto intimidatorio subito

CASSANO IONIO (CS) – Sarebbe stata versata una tanica di 20 litri di benzina all’interno della struttura contrada Bruscate a Marina di Sibari, in particolare la sala di ricevimento dedicata alla dea greca Giunone per poi darla alle fiamme. Sul posto i vigili del fuoco per domare le fiamme. La tanica è stata rinvenuta poco lontana dal luogo dell’incendio ma sempre all’interno del complesso turistico. Per i vigili del fuoco e le forze dell’ordine non ci sono dubbi sulla matrice dolosa ai danni di una delle strutture alberghiere di proprietà dell’imprenditore romano Luigi Sauve.

A scoprire l’incendio uno dei dipendenti recatisi di buon ora al lavoro per la preparazione di un banchetto nuziale. La Procura di Castrovillari diretta dal procuratore capo Facciolla ha aperto una inchiesta. Al vaglio i filmati della videosorveglianza della struttura ricettiva

La Cisl provinciale esprime vicinanza e solidarietà al proprietario del Minerva Club Resort di Sibari oggetto nelle scorse ore di un incendio di natura dolosa appiccato da mani criminali. Il danneggiamento di una delle sale del complesso turistico e’ un atto intimidatorio che ci preoccupa fortemente perche’ insieme ad altri eventi accaduti di recente e’ la spia di una recrudescenza di fenomeni criminali nella Sibaritide, dove le cosche hanno rialzato la testa con brutale violenza.

Confidiamo nella decisa azione delle forze di polizia e della Magistratura perche’ si faccia piena luce su questo atto criminale e piu’ in generale si possa ripristinare la legalita’ in un territorio che non cedra’ ai ricatti e alla violenza. Dichiarazione Giuseppe Lavia Seg. Gen.le CISL Cosenza ” Vicini a Luigi Sauve e tutti gli imprenditori che come lui hanno scelto di investire in un territorio difficile per valorizzarne la straordinaria bellezza con impegno e passione, creando occupazione e sviluppo.Le forze sane del territorio sapranno reagire alla violenza criminale “.