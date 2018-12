Sequestrano un ragazzo in provincia di Cosenza e lo bastonano in un cantiere

Accusati di sequestro e lesioni lasciano il carcere. Fratelli ai domiciliari a seguito dell’udienza per la convalida del fermo

MIRTO CROSIA (CS) – Il Gip presso il Tribunale di Castrovillari ha disposto gli arresti domiciliari per i fratelli Cosimo e Domenico Avena, fermati giovedì sera dai Carabinieri con l’accusa di sequestro di persona e lesioni in concorso. Cosimo Avena, 42enne, e il fratello Domenico, 37enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine, erano stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto poiché ritenuti responsabili del pestaggio ai danni di un 27enne del posto. I due avrebbero costretto il giovane a salire a bordo della loro autovettura per poi condurlo nella zona di un cantiere edile e malmenarlo anche con l’utilizzo di un bastone.

Le indagini hanno stretto il cerchio attorno ai due fratelli Avena, identificati anche attraverso la visione di alcune immagini di un circuito di videosorveglianza. Per i due si erano aperte le porte della Casa Circondariale di Castrovillari. Ieri mattina Cosimo e Domenico Avena, entrambi difesi dall’avvocato Francesco Nicoletti, sono comparsi dinanzi al Gip per l’udienza di convalida del fermo all’esito della quale, in accoglimento delle richieste della difesa, il Gip ha disposto la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari.

Immagine di repertorio