Due quintali di ‘regali’ tarocchi sequestrati nella sibaritide

La merce contraffatta è stata rinvenuta nelle disponibilità di due persone residenti a Rende

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Gli agenti del commissariato di Corigliano Rossano ieri hanno sequestrato oltre 200 chili di prodotti contraffatti di noti marchi e denunciato due migranti. In pieno centro cittadino della città dello Jonio i poliziotti sono intervenuti dopo aver avvistato della merce esposta su alcune bancarelle. Effettuando un controllo è stato che i numerosi capi di abbigliamento maschile e femminile quali giubbotti, borse, scarpe recanti noti marchi di fabbrica erano tutti ‘taroccati’. I proprietari inoltre non hanno fornito alcuna spiegazione ritenuta valida sulla provenienza. Nelle adiacenze delle bancarelle è stato poi ispezionato un furgone all’interno del quale è stata rinvenuta altra merce contraffatta. Terminati gli accertamenti, la Polizia di Stato ha proceduto al sequestro penale dei due quintali di prodotti taroccati e alla denuncia in stato di libertà di un 38enne e un 27enne di nazionalità straniera residenti a Rende, per il reato di detenzione ai fini della vendita di prodotti con marchi di fabbrica contraffatti.