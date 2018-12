Sila, sorpresi con fucili in area protetta

I carabinieri forestali del Reparto Parco Sila nell’ambito di un’attività contro il bracconaggio al’interno dell’area protetta, hanno denunciato, a Longobucco, tre persone

LONGOBUCCO (CS) – I cacciatori sono stati trovati in possesso di armi e munizioni. In particolare due di loro sono state trovate, in località “Petrarella”, mentre erano intente a cambiare uno pneumatico ad un fuoristrada fermo a bordo strada. All’interno del mezzo i militari hanno trovato due fucili da caccia custoditi in altrettante fodere. Una terza persona è sopraggiunta a piedi con indosso un fucile carico e tre cartucce. I tre avevano al loro seguito anche quattro cani di razza setter dovranno rispondere di introduzione di armi in area protetta. Oltre ai fucili e alle munizioni ai tre è stato sequestrato un esemplare di beccaccia da poco abbattuto.