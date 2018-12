Spaccio di droga in provincia di Cosenza, un arresto e due denunce

Intensificati i controlli sull’intero territorio cosentino in vista dell’approssimarsi delle festivitĂ natalizie

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Gli agenti del Commissariato di Corigliano-Rossano ieri insieme al Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale ha tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio un 25enne. Si tratta di A.D. il quale nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari per estorsione e rapina, continuava secondo gli investigatori a delinquere. Durante una perquisizione nell’appartamento in cui si trova ristretto i poliziotti hanno rinvenuto della marjuana, accuratamente suddivisa in dosi; materiale per il taglio ed il confezionamento; un bilancino di precisione e 500 euro in contanti di piccolo taglio.

Nelle stesse ore altre due persone sono state denunciate per detenzione di hashish ai fini di spaccio. I due giovani, B.A. di 22 anni e M.G. di 26 anni, rispettivamente conducente e passeggero di un veicolo dopo essere stati fermati e perquisiti sono stati trovati con del ‘fumo’ all’interno dell’auto. B.A. è stato inoltre deferito all’AutoritĂ Giudiziaria per aver opposto resistenza al Pubblico Ufficiale durante i controlli. In prossimitĂ delle feste natalizie su disposizione del Questore Giovanna Petrocca le attivitĂ straordinarie di controllo del territorio saranno intensificate.