Maltempo, ripreso il traffico Fs su jonica e tirrenica

É ripreso in Calabria il traffico ferroviario lungo la linea jonica, tra Sibari e Crotone, e su quella tirrenica, tra Gioia Tauro e Palmi, sospeso a causa dell’allagamento dei binari dovuto all’esondazione del fiume Crati e alle forti precipitazioni

CATANZARO – Lo ha reso noto Rfi con un comunicato. Il traffico, riferisce ancora la societĂ , sta tornando gradualmente alla normalitĂ . La stessa Rfi comunica che in mattinata, tra le 12.15 e le 13.20, a Thurio, frazione di Corigliano-Rossano, c’Ă© stata una manifestazione inscenata da un gruppo di residenti della zona per protestare contro la decisione di farli evacuare dalle loro abitazioni, con l’occupazione della linea ferroviaria. La protesta, dopo circa un’ora, Ă© rientrata. Al momento si registrano rallentamenti fino a 30 minuti fra Bagnara e Villa San Giovanni, lungo la linea tirrenica, per allarme pluviometrico.

La CIA a sostegno degli agricoltori. Domani 29 novembre a Roma i danni del nubifragio saranno oggetto di discussione nell’ambito dell’assemblea

A causa del violentissimo nubifragio che si è abbattuto sui territori del cosentino, il fiume Crati, totalmente in piena, ha rotto gli argini esondando e creando importanti allagamenti nel comune di Corigliano Calabro, precisamente in località Thurio. Immediato l’intervento dei vertici della CIA Calabria, Luca Pignataro Presidente CIA Calabria Nord, Davide Vena Direttore CIA Calabria Nord e Franco Mazzei Dirigente CIA, che si sono subito recati sui luoghi interessati, alle primissime luci del mattino, per dare sostegno e per verificare i danni creati ai terreni agricoli del luogo.

Da una prima ricostruzione effettuata risultano essere allagati da piĂą di un metro d’acqua, oltre 1000 ettari di agrumeti nella loro piena produzione, centinaia di animali da pascolo morti annegate e decine di nuclei familiari evacuati. La CIA – Confederazione agricoltori italiani – comunica la loro vicinanza alle realtĂ imprenditoriali e a coloro che in poche ore hanno visto cancellare il lavoro e i sacrifici di tutta una vita. I vertici della confederazione hanno prontamente avvertito e portato a conoscenza il nazionale del dramma che ha colpito la Calabria.

La questione legata al violento nubifragio e ai danni creati, sarĂ oggetto di discussione dell’assemblea generale indetta a Roma nella giornata di domani giovedì 29 novembre. “Quello che una volta era considerato “evento eccezionale”, oggi a causa dei cambiamenti climatici in atto, dell’abuso di suolo protratto nel tempo, della mancanza di manutenzione e di una governance intelligente e sostenibile dei territori, ha portato ad un’emergenza quasi quotidiana” è quanto riferito dalla dirigenza della CIA. “Prevenzione è la parola d’ordine e che ad alta voce chiederemo alle istituzioni e al governo – continuano i vertici della confederazione – Altresì, saremo sempre vigili e in queste ore continueremo a monitorare da vicino la situazione nelle aree colpite e l’evoluzione dello straripamento del Crati”

Il consigliere regionale D’Acri a Corigliano Rossano

«Nelle prossime ore effettuerò un approfondito sopralluogo a Corigliano ed in particolare nelle Contrade di Thurio e Ministalla allagate questa notte a causa dell’esondazione del fiume Crati; da imprenditore agricolo, prim’ancora che da delegato regionale all’agricoltura, so bene quanto il lavoro nei campi sia non solo difficile ma sempre più esposto alle drammatiche conseguenze di eventi climatici divenuti troppo consistenti ed imprevedibili». A scrivere Mauro D’Acri Consigliere regionale – delegato Agricoltura

«Esprimo tutta la mia personale ed istituzionale vicinanza ai cittadini ed alle imprese colpite. Decenni di abbandono, la mancata e costante manutenzione delle aste fluviali, una non completa ed efficace regimentazione delle acque hanno lasciato il segno e ci consegnano oggi un territorio estremamente fragile.

Le decine di interventi che sono in corso in tutta la regione per mitigare il rischio idrogeologico purtroppo non sono sufficienti, la sfida che abbiamo davanti richiede tempo, risorse ed una programmazione più che decennale. Il tema attuale, invece, è quello che riguarda il ristoro dei danni che le imprese sono costrette a subire, oggi a Corigliano come appena pochi giorni fa a Crotone.

Quantificati i danni assumo il mio personale impegno a rendere quanto più veloci possibili tutti gli adempimenti e le procedure necessarie per risarcire le imprese».