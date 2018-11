Spacciava marijuana mentre era ristretto ai domiciliari

L’uomo è stato ritrovato in possesso di un ingente quantitativo di stupefacente identico a quello che era stato sequestrato in una piazza di Rossano ad un ragazzo

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Ieri sera personale della Polizia Giudiziaria del Commissariato di Corigliano Rossano ha tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio il trentenne M. P.. L’arrestato annovera numerosissimi precedenti penali e di polizia specifici, attualmente sottoposto al regime degli arresti domiciliari, sempre per il reato di spaccio di sostanza stupefacente. Durante il normale servizio di controllo del territorio è stato fermato un ragazzo nei pressi di piazza Adele Russo a Rossano che aveva con se della marijuana. A seguito di indagini, effettuate nell’immediatezza, si è deciso di perquisire l’abitazione di M. P. dove è stata rinvenuta marijuana già suddivisa in dosi della stessa tipologia che era stata sequestrata in piazza nelle ore precedenti al giovane. Sono stati inoltre rinvenuti nell’appartamento circa 1500 euro in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell’attività illecita, del quale lo stesso non riusciva a darne una valida giustificazione. Notiziato il PM di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari, il quale disponeva che, dopo le formalità di rito, lo stesso venisse tradotto presso la Casa Circondariale di Castrovillari in attesa di giudizio.

Immagine di repertorio