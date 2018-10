Cercatore di funghi precipita in un burrone, lo salvano i vigili del fuoco

Era insieme agli amici che hanno lanciato l’allarme ai soccorsi. gli uomini del 115 hanno risalito il burrone con il ferito in barella camminando per oltre 300 metri

ROSSANO (CS) – Aveva deciso insieme agli amici di trascorrere una mattinata tra i boschi a raccogliere funghi, ma qualcosa non è andato secondo i piani e l’uomo è precipitato in un burrone profondo cento metri. La fortuna ha voluto che era in compagnia degli amici i quali hanno subito dato l’allarme ai sanitari del 118, ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Uno dei due in particolare ha allertato la sala operativa del 115 del comando provinciale di Cosenza intorno alle 9.30, Nell’immediato sono stati inviati due mezzi in contrada Rinacchio.

In tempi rapidi sul posto oltre ai vigili del fuoco sono giunti l’elisoccorso partito dalla zona Cannuzze di Zumpano a Cosenza e i militari dell’Arma della locale stazione. I vigili del fuoco, dopo aver raggiunto la zona impervia dove si trovava il ferito che appariva non in gravi condizioni, è stato sottoposto alle prime cure. Poi gli uomini del 115 lo hanno adagiato sulla barella e trasportato a mano per oltre 300 metri per affidarlo ai sanitari che, in ambulanza lo hanno trasferito fino all’elisoccorso che era in attesa di alzarsi in volo verso il piĂą vicino ospedale.