Violenti temporali nella sibaritide, disagi alla circolazione

Il maltempo ha colpito l’Alto Jonio cosentino dove le autorità sono al lavoro per monitorare la situazione scongiurando il peggio. Rischio frana e inondazioni per le prossime ore

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – I temporali annunciati ieri dall’allerta meteo diramato dalla Protezione Civile in queste ore si sono abbattuti con violenza sull’Alto Jonio cosentino. Ad essere colpito in particolar modo il Comune di Corigliano Rossano che sta registrando allagamenti in diverse strade del territorio. Disagi notevoli alla circolazione dei mezze ed ai piani bassi di abitazioni e magazzini. Intanto le autorità preposte per scongiurare il peggio sono al lavoro in più quartieri. A Rossano stato riaperto il sottopasso di contrada Frasso e chiuso quello di Vicolo Colombo che da Viale Luca De Rosis consente di raggiungere Viale Sant’Angelo. Istituito il doppio senso di marcia al passaggio a livello di Viale Sant’Angelo e Viale Margherita. Sconsigliato il transito sulla strada di contrada Piragineti dove frane e smottamenti potrebbero causare disagi alla circolazione. A Corigliano sono costantemente monitorati i torrenti Leccalardo, Missionante e Malfrancato, mentre resta chiusa alla circolazione via Walt Disney. A darne notizia è il Comandante della polizia municipale Antonio Levato sottolineando che l’intero territorio comunale dalle prime ore di questa mattina è sotto l’attenta osservazione degli uomini del Centro Operativo Comunale, della Protezione Civile comunale, delle associazioni ERA e GERA e dei vigili urbani in continuo contatto con il Commissario Prefettizio Domenico Bagnato ed il Segretario Comunale Paolo Bertazzoli. Il livello di allerta meteo nel frattempo si è abbassato a 3. Per le prossime 12 ore però resta il pericolo per le aree a rischio frana e inondazione. È quanto ha comunicato la Protezione Civile Regionale agli uffici comunali raccomandando prudenza a tutti i cittadini.