Coppia del Cosentino spacciava cocaina nonostante fosse agli arresti domiciliari

Insieme a un presunto ‘cliente’ i due hanno tentato di non fare entrare la polizia nel proprio appartamento

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Nella tarda serata di ieri, personale della Polizia Giudiziaria del Commissariato di Corigliano Rossano, ha tratto in arresto in flagranza del reato tre soggetti, tutti con numerosi precedenti penali e di polizia. Si tratta del 33enne R. G, della compagna M. D. L. di 26 anni e del 24enne R.L.. La coppia era già sottoposta agli arresti domiciliari, che sta scontando in una casa di Corigliano, quando i poliziotti che si erano recatii presso il loro domicilio per effettuare la notifica del decreto di convalida della perquisizione e del sequestro effettuati a loro carico pochi giorni prima, li ha sorpresi mentre cedevano dello stupefacente a delle persone. Gli operatori di Polizia infatti pare siano giunti a casa della coppia proprio nel momento in cui uno degli arrestati, R.L., ne stava uscendo.Il padrone di casa, R. G. , alla vista degli agenti, avendoli riconosciuti, tentava di richiudere repentinamente la porta e non riuscendovi cercava con violenza di impedirne l’ingresso, aiutato dalla compagna e dal ‘cliente’ R. L. Gli agenti che con non poca fatica sono riusciti ad entrare in casa e bloccare uno degli arrestati che nel frattempo era corso in bagno cercando di disfarsi della droga gettandola nel water, solo due grammi di cocaina sono stati infatti recuperati. Nell’appartamento sono stati poi rinvenuti, occultati in un borsello, 300 euro in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. I tre sono stati quindi arrestati in flagranza di reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il PM di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari ha disposto nuovamente gli arresti domiciliari per R. G. e la compagna M.D.L..

Immagine di repertorio