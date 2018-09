Elezioni Corigliano Rossano, Satriano: «Una politica muta»

“Ci ritroviamo una politica che è muta ed un atteggiamento latitante e attendista che danneggiano e inibiscono la realizzazione di un cammino significativo per tutti”

CORIGLIANO ROSSANO (CS)- A dirlo è stato il vescovo di Rossano Cariati mons. Giuseppe Satriano nel messaggio alla città in occasione della festa di San Nilo e San Bartolomeo, riferendosi alle prossime elezioni amministrative nel nuovo comune Corigliano Rossano che continua : «La scommessa è alta. In gioco non c’è semplicemente il rinnovo di un organismo comunale, ma il futuro dell’intero territorio che, proprio attraverso la nuova città , potrebbe incamminarsi in un percorso virtuoso, tale da dare risposte concrete a bisogni antichi e nuovi». «Siamo a pochi mesi dalle elezioni – ha sostenuto il presule – che ci vedranno protagonisti nell’offrire un futuro a queste nostre realtà urbane, Corigliano e Rossano, che abbiamo voluto unite. È un precedente a cui molte altri contesti territoriali guardano con interesse ma tutto tace.

Il nostro commissario prefettizio, Bagnato, ed i suoi collaboratori, che saluto e ringrazio, ci stanno aiutando a dare le giuste premesse amministrative per il nuovo comune, ma, sul piano delle proposte e dell’individuazione di responsabilità progettuali, sembra essere calato il silenzio. Ci saremmo aspettati una fioritura di iniziative, di dibattiti, di percorsi che avrebbero potuto dare slancio a questa operazione e innescare processi nuovi per un rilancio del territorio ed un decollo dell’intera area su cui insistono tante altre realtà civiche che rischiano di scomparire, come i diversi borghi che circondano il territorio di Corigliano-Rossano, e che hanno bisogno di nuova linfa e di nuove motivazioni per poter imprimere una svolta decisiva nel modo di concepire il governo del territorio.

Guardare ai santi come Nilo e Bartolomeo è un chiaro invito a ricreare spazi di fiducia e di credibilità , luoghi di ascolto e di dialogo, ambiti di vita in cui esercitare la condivisione non del superfluo ma dell’essenziale: la sobrietà del vivere, oggi più che mai, è imperativo etico per tutti noi”. “Il futuro – ha detto mons. Satriano – deve ritornare ad essere speranza, e la speranza non deve incutere timori, ma diventare operosa ai fin del bene comune».