Eroina e marijuana nel Cosentino, in manette coppia accusata di spaccio

L’uomo è già gravato da precedenti per traffico internazionale di stupefacenti, segnalato un assuntore che aveva appena acquistato dell’eroina

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Gli agenti del Commissariato di Corigliano Rossano hanno tratto ieri in arresto in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio due persone. Si tratta di un 45enne italiano G. M. già gravato da numerosi precedenti penali e di polizia specifici, compreso il traffico internazionale di stupefacenti e la compagna trentatreenne J. M. originaria dell’Est Europa. A seguito di attività investigative il personale della polizia giudiziaria ha eseguito una perquisizione domiciliare nell’abitazione in cui convivono nell’area urbana di Corigliano durante la quale sono stati rinvenuti e sequestrati: un bilancino di precisione, circa dieci dosi di eroina e della marijuana oltre a 600 euro in banconote di piccolo taglio verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Lo stupefacente era già confezionato e pronto per la cessione. Inoltre in poliziotti hanno trovato in casa di un noto tossicodipendente dell’eroina che aveva appena acquistato per uso personale.

Visti gli elementi di reità raccolti, l’acquirente è stato denunciato all’Autorità Amministrativa in base all’art. 75 del DPR 309/90, mentre G.M. e J.M. sono stati tratti in arresto in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Notiziato il PM di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal dott. Eugenio Facciolla, dopo le formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Castrovillari e la compagna agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima. Nel pomeriggio di ieri, inoltre, personale della squadra volanti dello stesso Commissariato denunciava in stato di libertà M.I.N. di 34 anni, già agli arresti domiciliari, per evasione. La donna è stata individuata dagli operatori di polizia mentre si accingeva a rientrare in casa dopo una “fuga” senza autorizzazione. Inoltre i controlli sul territorio effettuati in queste ore hanno portato all’identificazione nel Comune di Corigliano Rossano di 170 persone; al controllo di 90 auto e di 39 persone sottoposte agli obblighi di legge.