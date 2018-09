Incidente mortale, la notte scorsa, a Corigliano Calabro, nel centro storico. Il bilancio è di un morto e di un ferito

CORIGLIANO CALABRO (CS) – I due erano a bordo di una moto quando, per cause in via di accertamento, il veicolo è sbandato, impattando violentemente contro una vettura ferma. Morto sul colpo un giovane di 27 anni, Vincenzo Strigaro, che non aveva il casco ed era senza patente. La moto non aveva l’assicurazione. Ferita lievemente, invece, l’altra persona che era con lui.

Copertina immagine di repertorio