Diciottenni arrestati per spaccio, ‘traditi’ da un barattolo di gel per capelli

I due ragazzi sono stati fermati e perquisiti mentre si trovavano fermi in auto nel centro di un popoloso Comune della provincia di Cosenza

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Nel pomeriggio di ieri personale del Commissariato di Corigliano Rossano ha tratto in arresto in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente due diciottenni. Si tratta di Z.O.A. e L.S. entrambi residenti nell’area urbana di Corigliano Rossano. I due nel corso di controlli mirati alla prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti sono stati perquisiti sia in auto sia presso la propria abitazione. Ispezionata la vettura sulla quale i due ragazzi sostavano in una strada del centro con atteggiamento sospetto sono stati rinvenuti e sequestrati circa 20 grammi di hashish, pronta per essere ceduta. Lo stupefacente era stato occultato all’interno di un barattolo di gel per capelli nascosto sotto il sedile dell’auto. Presso il domicilio di uno dei due, invece, è stato successivamente rinvenuto un bilancino di precisione. Alla luce degli elementi probatori raccolti Z.O.A e L.S. sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.