Amendolara, ritrovato senza vita il 73enne scomparso da martedì

E’ stato trovato senza vita Giuseppe Munno, di 73 anni, scomparsa da Amendolara martedì nel tardo pomeriggio.Â

AMENDOLARA (CS) – Potrebbe essere deceduto a causa di un malore Giuseppe Munno, l’uomo di 73 anni, del quale non si avevano piĂą notizie da martedì sera. Il cadavere è stato ieri da alcuni bagnanti, attorno alle 9,30 in mare, a pochi metri dalla battigia, in una zona tra i Lidi e Casello 99, in direzione del torrente Straface, all’ingresso Sud di Amendolara. Sul luogo del ritrovamento si sono portati i Carabinieri di Roseto Capo Spulico e il gruppo volontario della locale Protezione Civile che lo cercavano da martedì. Non è chiaro come l’uomo sia deceduto. Lascia la moglie Maria Franca ed il figlio Emanuele. Il corpo è stato trasportato nell’obitorio del cimitero di Amendolara. I funerali si terranno oggi pomeriggio alle ore 17,30 nella chiesa “Madonna della Salute” di Amendolara Marina.