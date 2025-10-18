Donna incinta si allontana dall’ospedale di Cosenza, ritrovata dopo poche ore

COSENZA – Ore concitate, tra ansia e apprensione, all’Ospedale “Annunziata” di Cosenza, per l’allontanamento di Laura Araldo, 40enne incita al nono mese, originaria di Crotone, ritrovata dopo poche ore dalla Polizia. L’appello era partito dai sanitari che sottolineavano che la donna ha bisogno di cure e assistenza, motivo per cui la direzione insieme alle forze dell’ordine aveva diffuso un messaggio urgente rivolto a tutta la cittadinanza.

Chiunque la avvisti o la rintracci era invitato a contattare immediatamente il numero di emergenza 112 oppure ad accompagnarla direttamente all’ “Annunziata”. L’invito ai cittadini era anche quello di diffondere il più possibile l’appello e inviare qualsiasi tipo di informazione per via di una situazione delicata. Fortunatamente la donna è stata rintracciata dalle forze dell’ordine in brevissimo tempo e riaccompagnata in ospedale.