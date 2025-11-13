Incidenti stradali, Udicom punta su prevenzione e sicurezza coinvolgendo le scuole

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – “È dimostrato: nella maggior parte dei casi non è la strada ad essere la causa di un sinistro stradale. Lo è, piuttosto, la cattiva condotta alla guida, lo è la distrazione, la velocità. Ecco perché bisogna continuare a fare prevenzione e sensibilizzazione, soprattutto tra i giovani guidatori, sull’importanza del rispetto del codice della strada, formare utenti della strada consapevoli capaci di salvaguardare la vita propria e quella degli altri”.

È con queste motivazioni che Udicon, con il presidente provinciale Ferruccio Colamaria ha aderito al 12esimo convegno nazionale “Sicurezza stradale: Direzione obbligatoria” promuovendo la partecipazione di due scuole del territorio: l’Istituto d’Istruzione Superiore di Cariati con una delegazione di studenti delle terze e quarte dell’IPSSEOA e del Liceo Scientifico di Cariati e dell’Istituto Tecnico Economico di Crosia.

Ferruccio Colamaria ha ringraziato la presidente nazionale Martina Donini per l’importante opportunità di confronto e riflessione messa a disposizione delle comunità educanti e la dirigente scolastica Sara Giulia Aiello con Rossella Bonanno, referente di plesso IPSSEOA che si è occupata dell’organizzazione, per la sensibilità e la disponibilità dimostrate.

Incidenti stradali, Udicom e l’impegno nelle scuole: “Rafforzare senso civico”

“Siamo convinti – aggiunge Colamaria – che iniziative come queste possano contribuire a rafforzare il senso civico e la responsabilità, educare alla prevenzione e stimolare corrette condotte non solo da parte del guidatore, ma anche del passeggero che può farsi sentinella e suggeritore di buone pratiche”.

Accompagnati dai docenti Domenico Sassano, Marino Ravatti, Emanuela Ientile e Arianna Chiarelli, gli studenti hanno preso parte all’evento ospitato nella Sala Tirreno della Regione Lazio, in Piazza Oderico da Pordenone, a Roma e promosso proprio in concomitanza della giornata nazionale in memoria delle vittime della strada istituita nella terza domenica del mese di novembre.