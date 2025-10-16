Incidente sulla Statale 107, traffico deviato e due persone ferite

CROTONE – Un incidente stradale si è verificato sulla strada statale 107 “Silana Crotonese” al km 102,300 all’altezza di Caccuri in provincia di Crotone. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni. Nel sinistro coinvolte due autovetture e sono due le persone rimaste ferite. Sul posto sono presenti le squadre Anas, il 118 e le Forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità che dopo un’ora circa, è tornata alla normalità.