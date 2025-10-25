“In viaggio tra grotte e misteri”, Longobucco scommette sul turismo lento

LONGOBUCCO (CS) – Il centro silano di Longobucco investe sul turismo lento e sulla memoria dei territori. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo “In viaggio tra grotte e misteri”, finanziato con 250mila euro nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) – Area Sila e Presila crotonese e cosentina.

Il Comune di Longobucco è capofila

Il partenariato territoriale che coinvolge Verzino, Cerenzia, Caloveto, Cropalati e Pallagorio. L’obiettivo è di realizzare un percorso attrezzato per la mobilità dolce: sentieri, segnaletica, aree ecocompatibili e punti informativi che toccheranno le principali grotte basiliane e siti rupestri dell’entroterra jonico-silano, come la Timpa del Santo, le grotte del Vurdoj e i complessi rupestri di Verzino.

Per il sindaco Giovanni Pirillo, il progetto è «un modo per ritrovare il passo delle comunità»: ogni sentiero è storia viva, ogni grotta è identità. Il tracciato abbraccia anche i luoghi legati a Bruno da Longobucco, padre della chirurgia moderna e simbolo culturale calabrese.

Già incluso nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027, il progetto è immediatamente cantierabile e punta a rafforzare il legame tra borghi interni e costa, nel segno della sostenibilità e della riscoperta.