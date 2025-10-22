“In viaggio sul treno della Sila”, mostra all’Archivio di Stato di Cosenza tra memoria e futuro

COSENZA – Dalle ore 9:30 alle 13:30 di venerdì 24 ottobre, presso la Sala Convegni dell’Archivio di Stato di Cosenza, si terrà l’inaugurazione della mostra “In viaggio sul treno della Sila“ e l’evento conclusivo del progetto didattico promosso dalla Fondazione Cesare Pozzo per la Mutualità, realizzato in collaborazione con le scuole del territorio. L’iniziativa, ad ingresso gratuito, unisce memoria storica e riflessione sul futuro e ha coinvolto attivamente gli studenti dell’Istituto Comprensivo Casali del Manco e del Liceo Scientifico Fermi – Polo Tecnico Brutium, chiamati a realizzare elaborati e lavori creativi dedicati alla storia e alla prospettiva di ripresa del servizio ferroviario nel comprensorio silano.

L’esposizione sarà arricchita dalla presenza dell’Associazione per gli Studi Storici Strade Ferrate del Mediterraneo Ferrovie Calabro Lucane Odv, rappresentata dal presidente Fedele Sirianni, che metterà a disposizione preziosi materiali di interesse storico. Parteciperà inoltre la Fremo Calabria, che presenterà modellini di treni a scartamento ridotto, offrendo ai visitatori un affascinante percorso nella storia e nella tecnica ferroviaria. Alla mostra documentaria saranno inoltre esposti preziosi documenti provenienti dal Fondo Aletti, custodito presso l’Archivio di Stato di Cosenza, che testimoniano la nascita e l’evoluzione delle infrastrutture ferroviarie nel territorio silano.

Tra i pezzi in mostra:

– una valigia originale di un capotreno ottocentesco;

– una raccolta di orologi da taschino appartenenti a diverse epoche delle Ferrovie Calabro Lucane;

– modellini di treni a scartamento ridotto;

– documenti, fotografie e altri oggetti che raccontano la vita e il lavoro lungo i binari della Sila.

Programma della giornata

09:45 – Apertura dei lavori e saluti istituzionali;

10:30 – “La ferrovia siliana nel racconto dei ragazzi” – Interventi degli studenti dell’IC Casali del Manco;

11:30 – “Idee per il rilancio della ferrovia Silana” – Riflessioni degli studenti del Liceo Fermi – Polo Tecnico Brutium;

12:30 – Conclusioni, consegna degli attestati e presentazione del volume edito per l’occasione dalla Fondazione Cesare Pozzo per la Mutualità.

Orari mostra

– Venerdì 24 ottobre – a partire dalle ore 9:45 fino alle 13:00;

– Fino al 9 gennaio 2026 con i seguenti orari: Dal Lunedì al Venerdì: 9:00-13:00 e lunedì e mercoledì: 15:00-16:30.

Durante la mostra sarà possibile contribuire con una donazione a favore dei progetti dell’Archivio di Stato di Cosenza. Un gesto concreto per custodire e valorizzare insieme il nostro patrimonio culturale.