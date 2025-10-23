In Sila sempre meno neve: Arsac punta sull’innevamento artificiale

COSENZA – Anche la Sila risente dei cambiamenti climatici che stanno modificando l’andamento delle stagioni e di conseguenza la neve è sempre di meno. Negli ultimi anni, infatti, la neve sull’Altopiano silano è diventata sempre più scarsa, con ricadute negative per il turismo e per le attività sportive invernali. La mancanza di neve mette in difficoltà in particolare le località sciistiche, come Camigliatello Silano, dove gli impianti di risalita sono gestiti dall’Arsac.

Poca neve in Sila

Per far fronte a questa situazione, l’ente regionale ha annunciato una serie di interventi finalizzati a potenziare gli impianti. Come spiegato dal direttore generale Fulvia Caligiuri, è in programma l’installazione di un sistema di innevamento artificiale che permetterà di coprire entrambe le piste da sci di Camigliatello Silano. L’Arsac ha previsto inoltre anche l’acquisto di nuovi mezzi per battere le piste ed un sistema di illuminazione per le piste da sci, in modo da renderle fruibili anche la sera.