6 segreti da conoscere prima di imbattersi nel mondo del gioco online

Iniziare ad avventurarsi nel mondo del gambling richiede indubbiamente precisione, oculatezza e responsabilità

Sarebbe indubbiamente esiziale buttarsi a capofitto su una qualsiasi piattaforma di gioco d’azzardo online pensando che basti solo la fortuna per vincere qualcosa. L’esperienza e l’occhio critico contano molto in questo settore, sin dal momento della scelta dell’operatore. Le esigenze, infatti, sono soggettive e per determinare quale sia il portale migliore per un aspirante giocatore ricoprono un ruolo determinante le promozioni di benvenuto. Si tratta di bonus che di norma moltiplicano le somme depositate la prima volta sul conto di gioco appena creato, così da poter giocare liberamente, senza rischiare di perdere subito soldi veri. Il primo segreto dei casinò online è proprio questo: periodicamente, i vari casinò propongono iniziative sempre più attraenti delle precedenti, dunque aspettare un po’ nel tentativo di trovare l’offerta che fa al proprio caso può rivelarsi una strategia intelligente.

Diffidare subito dei bonus che presentano termini e condizioni quasi impossibili da rispettare. Per ritirare effettivamente ogni cifra, infatti, è necessario investire per un determinato numero di volte le somme promozionali nelle slot, nelle scommesse o nei giochi di carte. In qualche caso, però, il tempo messo a disposizione è davvero ridotto se proporzionato alla mole di gioco richiesta. Ormai quasi tutti gli operatori presentano un’area per il casinò live, ma se le sezioni di gioco sono rivolte semplicemente a sport, giochi di carte e qualche slot disseminata qua e là, l’offerta contenutistica risulta troppo povera rispetto alla concorrenza. Un’operazione molto intelligente è quella di andare incontro alle esigenze dei novizi che per la prima volta si affacciano a questa settore alla ricerca di un gioco con cui divertirsi. Molto spesso i nuovi giocatori sono affascinati dal mondo delle slot machine e si chiedono quali siano le migliori slot machine per principianti. Una risposta che le migliori piattaforme di gambling online devono saper fornire al fine di fidelizzare un nuovo potenziale cliente, seppur alle prime armi.

Occhio anche ai movimenti che vengono svolti sul conto di gioco tra prelievi e depositi: se alcuni dei principali metodi di pagamento non sono messi a disposizione da un operatore o le transazioni impiegano più tempo del previsto per completarsi, forse la società in esame non è del tutto affidabile. D’altro canto ancora oggi alcuni casinò finiscono in bancarotta. Se un metodo di pagamento non garantisce la tracciabilità, meglio lasciar perdere.

Alcuni operatori creano persino delle promozioni ad hoc per chi scarica e utilizza le app ufficiali per giocare. I più grandi marchi dispongono persino di più applicazioni, alcune delle quali sono dedite esclusivamente a singoli giochi. Se una piattaforma non disponesse di nessun software per supportare le operazioni da mobile, evidentemente il prodotto è scadente. In questi casi, il rischio è che da un giorno all’altro il portale dell’operatore risulti irraggiungibile, con conseguente impossibilità di accedere a rimborsi o direttamente al proprio conto di gioco.

Da non sottovalutare il Servizio Clienti, purtroppo snobbato spesso e volentieri da buona parte dell’utenza. Ogni giocatore, infatti, ha diritto a chiedere informazioni supplementari su giochi, premi, regolamenti e quant’altro. Talvolta si incontrano problemi o rallentamenti già solo in fase di iscrizione alla piattaforma. Chi si occupa dell’assistenza deve mostrare innanzitutto una buona reperibilità. Gli operatori meno sicuri mettono infatti a disposizione solo un indirizzo e-mail, mentre la linea telefonica sta a poco a poco scomparendo. In compenso, di recente stanno prendendo piede le live chat, che consentono agli utenti di scrivere in tempo reale a un addetto del customer care. Insomma, alla fine gli accorgimenti da ricordare per sentirsi il più possibile al sicuro sono pochi e abbastanza semplici: tra bonus di benvenuto, termini e condizioni, palinsesto, metodi di pagamento, app ufficiali e Servizio Clienti, ogni utente ha in mano 6 segreti fondamentali per non farsi ingannare.