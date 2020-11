“Lupo racconta la SMA”, un podcast per far conoscere l’atrofia muscolare spinale

Un emozionante podcast di 14 puntate, gratuite, per far conoscere la SMA, l’atrofia muscolare spinale, malattia genetica rara

La SMA compromette la salute dei motoneuroni, le cellule che regolano l’attività dei nostri muscoli, e che fa perdere progressivamente la forza muscolare e il movimento. Per parlarne, far conoscere e divulgare le informazioni sulla SMA è nato un libro di favole intitolato “Lupo racconta la SMA” e illustrato dall’Istituto Europeo di Design che – grazie al successo avuto – è stato protagonista di un progetto multicanale: dal volume cartaceo si è passati all’e-book gratuito fino ad arrivare ad una versione audio, tutta da ascoltare.

Aumentare la consapevolezza sulla SMA è quanto mai importante poichè molte forme moderate e lievi sono ancora segnalate tardivamente soprattutto se si manifestano in età adulta. Fondamentale è pertanto riconoscere tempestivamente i sintomi spia del suo esordio nei bambini come negli adulti. Il fattore tempo è infatti essenziale per un’efficiente presa in carico e per avviare un corretto percorso terapeutico che dia la massima efficacia possibile.

Centri specializzati sono attrezzati per formulare una diagnosi precoce con una visita specialistica e un test di genetica molecolare. “Lupo racconta la SMA” è ascoltabile da spotify, google podcasts, apple podcast e care.togetherinsma.it.